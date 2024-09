Bologna Fc con il Como si gioca sabato 14 settembre alle 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 22024 – Ildi Vincenzo Italiano tornerà in campo1415 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare ildi Cesc Fabregas. La Lega Serie A ha infatti diramato il calendario di anticipi e posticipi fino alla quarta giornata, turno in cui i rossoblù se la vedranno contro la neo promossa lombarda. I rossoblù andranno a caccia di punti importanti ma soprattutto di identità e certezze dopo la prova poco convincente contro l’Empoli. Italiano cercherà dunque di sfruttare al massimo la pausa per le nazionali per recuperare gli infortunati e integrare al meglio gli ultimi arrivi del calciomercato. A partire da Iling Junior che era in panchinaal Dall’Ara ma che lo stesso tecnico di Karlsruhe ha definito ancora indietro fisicamente per potere entrare stabilmente nelle rotazioni della squadra.