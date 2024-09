Barbarasco piange Silvio Guerri Indimenticabile sindaco di Tresana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è spento all’improvviso lo storicodi. È stato colto da infarto intorno alle 11 di ieri, nella sua casa didove si trovava da qualche tempo in vacanza con la moglie Gloria. È statodi orientamento socialista per tre legislature consecutive, dal 1975 poi rieletto nel 1980 e di nuovo nel 1985, fino al 1990. Professore di italiano, greco e latino, per lavoro si trasferì a Lugano senza però mai tagliare i ponti con la sua terra natale,. Nella frazione dinacque e visse con i suoi genitori, nella località detta del ‘Budello’ dove oggi corre l’autostrada. A dare il triste annuncio è ilMatteo Mastrini. "Uomo di grandi ideali, capacità amministrative e intellettuali, sapeva dialogare con tutti con grande empatia – ricorda –. Anche trovandosi all’estero, ha fatto l’amministratore nel suo paese".