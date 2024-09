Arriva la pausa nazionali | tutti gli impegni degli atalantini tra Europa e Africa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Zingonia. In 12 partiranno, in 9 resteranno a lavorare a disposizione di Gasperini mentre altri sono alle prese col recupero dai propri infortuni. Questo è il quadroverso laper leche ferma il campionato dopo 3 giornate: al rientro la Dea tornerà a giocare finalmente in casa contro la Fiorentina, per fare l’esordio assoluto nel nuovo Gewiss Stadium. Atalanta, i convocati e gliNations League Marco Brescianini, Raoul Bellanova e Mateo Retegui con l’Italia affronteranno la Francia venerdì 6 e Israele (sul neutro di Budapest) lunedì 9 settembre, sempre alle 20.45. Nello stesso girone, Charles De Ketelaere con il Belgio affronterà Israele venerdì 6 settembre alle 20.45 e poi tre giorni dopo super sfida alla Francia. Berat Djimsiti da capitano con la sua Albania sfiderà l’Ucraina sabato 7 settembre alle 20.