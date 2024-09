Trovati i corpi di sei ostaggi israeliani a Gaza | Uccisi brutalmente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) L’esercito israeliano ha reso noto di aver trovato diversi, che ha identificato come quelli di seisequestrati da Hamas e altro gruppi palestinesi a. Idei sei, risottoterra nel sud della Striscia di, in “un tunnel nell’area di Farah”, sono stati successivamente identificati: si tratta due donne e quattro uomini. “L’esercito e lo Shin Bet hanno localizzato e recuperato idegliCarmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino”, hanno annunciato le Idf in un comunicato stampa. Cinque di loro erano stati rapiti dal festival di musica techno Nova dai commando di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre “Secondo una prima valutazione sono statiassassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo. Sono stati rapiti vivi la mattina del 7 ottobre.