The Brutalist recensione | Brady Corbet entra nell' Olimpo dei grandi

(Di domenica 1 settembre 2024) Con Theil registatra idel cinema: a metà tra Visconti e Paul Thomas Anderson, l'epopea dell'architetto László Tóth è un film imponente e ambizioso, che racconta il Novecento. Adrien Brody da Oscar. Nei momenti di grande crisi e cambiamento gli artisti e gli architetti fanno qualcosa di molto simile: danno un volto nuovo al presente, immaginando il futuro. Forse nessun artista è più vicino all'architettura di un regista: il cinema crea mondi e più sono rappresentati nel dettaglio, con regole interne forti e coerenti, più ci invogliano ad abitarli. Non è un caso quindi che in una saga come Matrix ci sia un personaggio che si chiama l'Architetto, o che un gigante come Coppola abbia inseguito per tutta la vita un film come Megalopolis, in cui Adam Driver è proprio un costruttore