Temporali forti allerta meteo gialla nella zona sud della Regione e sull’arcipelago toscano

(Di domenica 1 settembre 2024) FIRENZE – Nuovaper possibilianche intensisud. Infiltrazioni di aria fresca in quota stanno determinando condizioni di instabilità che già l’1 settembre potranno dare origine a isolati rovesci e brevisui rilievi e, localmente, sulle zone orientali. Ma ègiornata di lunedì 2 settembre che i fenomeni tenderanno a farsi più intensi, conche interesseranno soprattutto la costa centro-meridionale, e le aree interne a ridosso, e le isole dell’arcipelago. Per questo, la sala operativa unificataProtezione civile regionale ha emesso un codice giallo che sarà in vigore dalle 6 alle fino alle 18 di lunedì 2 settembre.