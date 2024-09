Perché George Clooney e Brad Pitt si sono tagliati lo stipendio per cercare di portare Wolfs sul grande schermo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2024)fanno scintille assieme. In, ma prima a Venezia 81 (e sulla cover di GQ di questo mese). Rivederli insieme sulma anche al Lido, di nuovo fianco a fianco dopo Burn After Reading - A prova di spia dei Coen, uscito nel 2008, è un regalo. Com’è nato il desiderio di tornare a far coppia in un film? «Il denaro. Il denaro può tutto», dice scherzando, che poi continua: «E, poi, nella sceneggiatura c’era una scena in cui gli sparavo in faccia. Mi divertiva l’idea di poterlo fare, peccato che al montaggio l’abbiano tagliata». Più direttodice: «Man mano che invecchio lavorare con persone che conosco, con le quali mi trovo bene, sta diventando sempre più importante. Ma l’idea del film è piaciuta a entrambi. Nonostante quello che dice, anche lui era entusiasta».