Paralimpiadi 2024 Ganeshamoorthy oro e record del mondo nel disco | Ancora non ci credo

(Di domenica 1 settembre 2024) “non ho realizzato. Non mi aspettavo questo risultato, pensavo di fare qualcosa di buono ma non a questo livello. Credevo che Rocha fosse imprendibile perché è detentore deldal 2017 e mi dicevo che puntare così in alto fosse troppo. Non riesco a descrivere l’emozione perché è stata immensa, devometabolizzare cosa ho fatto”. Queste le dichiarazioni di Rigivan, medaglia d’oro nel lancio delF52 alledi Parigi. L’azzurro al secondo tentativo ha stabilito il nuovodelcon un lancio di 25,48m: cade il precedente primato di 23,80 metri detenuto dal brasiliano Andre Rocha. Si tratta della prima medaglia per l’Italia dell’atletica. “Al primo lancio ero un po’ congelato da tutta la folla, poi invece mi sono sciolto e ho fatto tutti quei lanci sopra ildel