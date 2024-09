Occhio Cesena il Picco sarà una bolgia Mignani | Servirà corsa e tanto sacrificio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Mercato chiuso, testa subito al campionato, ad appena quattro giorni dall’ultima partita, vinta dai bianconeri, in casa, al Manuzzi, contro il Catanzaro. Insomma, non c’è che dire: avvio più che positivo per la squadra di mistercon già 6 punti in classifica, ma che ora deve confermarsi e nonper nulla semplice perchè staseradi scena a La Spezia, in uno stadio, illo e con l’atmosferasimile a quella che si respira al Manuzzi. La Curva Ferrovia non per nulla conta il tutto esaurito. Una sfida interessante, contro un avversaria ben attrezzata, che ha pareggiato con il Pisa, battuto il Frosinone e concluso 0-0 in casa del Cosenza. "Si sono allenati tutti bene, compreso Prestia che probabilmente non rischierò in vista della sosta per il completo recupero".alla vigilia si gode i suoi gioielli.