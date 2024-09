Notizie Asvis | Gender gap e AI servono formazione e fiducia nelle competenze delle donne

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Milos Skakal della Redazione– Comitato Scientifico presieduto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sito dimartedi 27 agosto. L’avvento e la diffusione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa sono stati accolti da una grande preoccupazione per gli impatti sui posti di lavoro, con una serie di professioni che potrebbero presto diventare desuete a causa di questa nuova tecnologia. Ma l’AI, come ha evidenziato l’economista David Autor nel paper “Applying AI to rebuild middle class jobs”, potrebbe potenzialmente diminuire le disuguaglianze tra i lavoratori.