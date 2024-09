Mister Ridolfi | Sarà una squadra propositiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) PRATO "Le sensazioni sono positive. Laha lavorato in maniera davvero intensa durante la preparazione: abbiamo ragazzi che si sono messi a disposizione alla grande. Ovviamente non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, ma penso che arriviamo pronti all’appuntamento".Mauriziocarica così il suo Prato in vista della sfida di Coppa Italia di serie D contro il Seravezza. Un Seravezza che ha ben impressionato in questo pre-campionato, nel quale ha sconfitto anche la quotata Pistoiese in amichevole. "Affrontiamo una formazione giovane, che ti aggredisce alto e cheagguerrita. Ma come noi del resto". Quello che vedremo in campo, prometteun Prato "propositivo, che punterà a concedere poco agli avversari e a mettere nelle condizioni ideali i propri giocatori di maggiore qualità per esprimersi al meglio.