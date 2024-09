L’entusiasmo di Charles Leclerc dopo il trionfo a Monza | Emozioni incredibili strategia perfetta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) La vittoria del cuore e del cervello. La Ferrari trionfa a, 16° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito brianzoloha conquistato la vittoria a precedere le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Unasuper coraggiosa della Rossa: una sola sosta, constrepitoso nella gestione delle gomme. Monegasco eccellente fin dal via ad approfittare dei bisticci di Piastri e Norris al via, infilando Lando alla Variante della Roggia. La velocità con le gomme medie, però, della McLaren si è rivelata superiore e,il primo pit-stop, la scuderia di Maranello ha deciso di rischiare con entrambe le macchine: una fermata al pit in meno della concorrenza.