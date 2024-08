Lago di Como 6 milioni per un ex rudere | Qui è cambiato tutto in fretta I soldi? Voglio fare beneficenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Fggeto Lario () – “Qui non succede niente“ è il primo romanzo di Giuseppe Guin, 67 anni, giornalista (in pensione), scrittore (in pausa), immobiliarista (per caso). E invece mentre Guin buttava giù quelle righe a metà degli anni Duemila guardando ildidalle mura dell’allora, oggi ‘The writer’s nest’ (il nido dello scrittore), su quelle sponde stava cambiando. E molto in. Senza quasi accorgersene il Lario, sino ad allora piuttosto sonnacchioso, stava diventando una sorta di Monte Carlo nostrana, dove incrociare George Clooney, Brad Pitt, Madonna, Mark Zuckerberg o Taylor Swift è la norma.