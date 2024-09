La Fattoria celebre ex protagonista del reality e noto volto del mondo dello spettacolo truffata dal suo avvocato | Le diceva che avevano vinto un risarcimento di 277mila euro

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 1 settembre 2024) Di recente un’ex concorrente de Laè al centro in una vicenda giudiziaria poiché la sua avvocata l’avrebbe. Stiamo parlando di Randi Ingerman, nota per aver recitato nel secondo capitolo di Sotto il vestito niente e Il grande inganno di Jack Nicholson. Inoltre, ha partecipato nel 2006 alLa. Il legale Serena Grassi avrebbe ingannato più volte la modella e attrice americana naturalizzata italiana. Nello specifico, le ha fatto credere di aver avviato ealcune cause. Anche attraverso la creazione di provvedimenti giurisdizionali falsi. Tali cause, però, o non esistevano o erano state perse. Ciò è quanto emerso dal racconto di Luigi Ferrarella che, sul Corriere della Sera, ha riportato: “Tranquilla”,l’avvocatessa alla sua cliente attrice Randi Ingerman. “Abbiamola causa contro la banca.