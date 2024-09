Il locale di Ducci su Food Network | Bella vetrina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Importante ribalta nazionale in arrivo per una delle attività più frizzanti della montagna e, in generale, per la promozione turistica del nostro Appennino. Martedì prossimo, in occasione della prima puntata del programma tv "Il Panino perfetto" in onda in prima serata su(canale 33 Digitale terrestre e pacchetto Sky) Luigicon la sua paninoteca "DuMorsi" sarà una delle due attività in gara che si contenderà lo scettro della puntata contro un’altra struttura fiorentina.