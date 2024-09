Il dottor Andrea Longari lascia Ma non c’è chi lo sostituisce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) L’Asl Toscana Sud Est comunica che il 31 agosto il, con ambulatori a San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano e Chiusi, ha cessato il servizio. Il medico che avrebbe dovuto subentrargli non potrà ricoprire l’incarico. Pertanto, gli assistiti deldovranno compiere un’altra scelta. Per farlo, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia. Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico. Online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria, al link www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”), oppure utilizzando l’App Toscana Salute: www.regione.toscana.it/-/toscana-salute.