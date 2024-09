Hollywood a Venezia Clooney e Pitt | l’unione dei due ‘lupi’ Non solo per denaro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Sono negli ‘anta’ tutti e due da un po’, ma sembrano divertirsi come ragazzini. Georgee Brad, vestiti di chiaro, portano ail divertimento, la commedia, l’ironia di Wolfs. E sembrano dirci che non c’è nulla da temere, la vita è piena di drammi, di imprevisti, di agguati del destino. Ma è sempre possibile cavarsela, con un po’ di disinvoltura e molta faccia tosta. Il film si chiama Wolfs, e la parola non è il plurale sbagliato di lupo in inglese, ma un’allusione al personaggio di Wolf in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Ma sì, quello che risolve problemi, come nascondere in fretta il cadavere di un ragazzino senza testa. Wolf, in quel film, era un indimenticabile Harvey Keitel, che trattava i due gangsters John Travolta e Samuel L. Jackson come ragazzini.