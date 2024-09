Faenza Blacks il derby a Forlì Difesa da migliorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)66 Unieuro79: Ndiaye ne, Poletti 11, Calbini 8, Vico 8, Naccari, Zangheri, Poggi 7, Dincic 9, Bendandi ne, Cavallero 17, Fragonara 6, Sirri. All.: Garelli FORLI’: Gobbo, Sanviti, Parravicini 10, Cinciarini 10, Tavernelli 8, Gaspardo 13, Pascolo 4, Magro 6, Del Chiaro 12, Pollone 3, Pinza 6, Harper 7. All.: Martino Note. Parziali: 20-20; 34-41; 50-65 Stiamo lavorando per voi. Questo può essere lo slogan deidopo l’amichevole con l’Unieuro, match in cui i faentini hanno mostrato buoni passi avanti dal lato del gioco e dell’affiatamento del gruppo. La partita, che come tutte le amichevoli preseason si è disputata su quattro quarti con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo, vede iiniziare bene, con un Dincic in versione cecchino , con 2/2 da tre punti.