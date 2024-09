F1 Sticchi Damiani | Pubblico straordinario meritava la vittoria della Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Angelo, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha commentato il successonel GP di Monza 2024 di F1: “Questola. Non si registrava dal 2019 un’esplosione di gioia così e testimonia il desiderio di tributare un grande applauso ed esprimere grande entusiasmo per unache riapre il Mondiale“. “Questo successo ci lascia sperare che nell’ultimo scorcio di stagione i risultati possano essere conseguenti a questa. Abbracciamo con tanto affetto Charles Leclerc – ha aggiunto, per poi concludere – Ci tengo a sottolineare il record di, ripagato da questo splendido risultato che ci permette di festeggiare anche la nuova pista. Le qualità si sono viste subito visto che, ad esempio, ha consentito a Leclerc di percorrere 38 giri con le stesse gomme.