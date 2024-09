F1 GP Italia Perez | La macchina c’è il bilanciamento no

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) “Credevo che le cose sarebbero andate meglio. Abbiamo adottato la strategia giusta, poi il breve stint con la gomma media ha compromesso la posizione e ho avuto poca vita con quella mescola. Stavo meglio con la dura e non potevo guadagnare molte posizioni con questi problemi”. Così Sergio, che ha commentato ai microfoni di ESPN l’ottava posizione ottenuta nel Gran Premio d’. “Abbiamo avuto molti problemi. La gomma media si è deteriorata in cinque o sei giri lottando con George. Ora abbiamo bisogno di soluzioni a livello di squadra. C’è un chiaro problema nella telemetria, ma non abbiamo molto tempo per risolverlo. Sarà una settimana importante. Domani sarò in fabbrica e saranno giorni intensi per trovare soluzioni. Lac’è, ma ilno, abbiamo troppo grip all’anteriore”. F1 GP: “Lac’è, ilno” SportFace.