F1 Carlos Sainz | Abbiamo fatto tutto per vincere successo al 99% di Leclerc

(Di domenica 1 settembre 2024) Un grandeha concluso in quarta posizione il Gran Premio d’Italia a Monza. Una gara stoica da parte dello spagnolo che è stato determinante nella resistenza su Oscar Piastri che ha rallentato poi la rincorsa da parte dell’australiano su Charlesche è quindi riuscito a resistere e. Questa l’analisi del madrileno ai microfoni di Sky Sport F1: “Oggiquello che era possibile per, sono contento che la squadra abbia rischiato.rischiato tanto, ma alla fine ha avuto. La vittoria per la Ferrari a Monza in un giorno dov’era molto difficile prevedere cosa sarebbe potuto succedere è straordinario. Una Monza molto particolare con graining in tutti i compound, ma alla fine ce l’fatta”.