Crolla il mercato del crowdinvesting ma crescono gli investimenti sostenibili

(Di domenica 1 settembre 2024) In termini assoluti ildel(equity, lending, minibond) è passato dai 344 milioni di euro dello scorso anno (luglio 2022-giugno 2023) a 302 milioni di euro di quest’anno (luglio 2023-giugno 2024). A metterlo in evidenza è Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gligreen, basandosi sui dati della School of Management del Politecnico di Milano. Ilè in sofferenza ed il crollo maggiore lo registra la parte equity (-25,5%). Si salvano i minibond, che però rappresentano una piccolissima parte di questo, e l’immobiliare, dove però i tassi di default sono elevatissimi. Aumentano gliNonostante questa situazione di decrescita generalizzata, Ener2Crowd.com, che opera appunto nell’ambito degli, è invece in crescita.