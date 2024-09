Coppa Italia Promozione Derby tra Belvedere e Atletico Maremma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Inizia oggi la stagione dellacon l’antipasto dellache vedrà due incontri per le formazionine. Delle quattro squadre della provincia di Grosseto iscritte, oggi ne scenderanno in campo tre. La prima a giocare sarà il Massa Valpiana che alle 16.30 farà il suo esordio in quel di Piombino sfidando l’nel primo match del triangolare che comprende anche la Geotermica. Quest’ultima formazione infatti alla prima giornata riposa e scenderà in campo mercoledì 18 nel secondo match contro la perdente di oggi. Il terzo e decisivo incontro del triangolare si giocherà invece mercoledì 2 ottobre. Il Massa Valpiana reduce dalla vittoria della Prima categoria si presenta con un organico nuovo rispetto allo scorso anno.