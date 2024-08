West Ham-Manchester City oggi in tv Premier League 2024 2025 | orario canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) La terza giornata dellamandain scenaHam-, match in programma dalle ore 18:30 italiane al London Stadium. I Citizens di Pep Guardiola sono determinati a continuare la loro marcia a punteggio pieno, dopo le convincenti vittorie contro Chelsea e Ispwich. Dall’altra parte ci sono però gli Hammers, che dopo la sconfitta all’esordio con l’Aston Villa hanno prontamente reagito andando a espugnare il campo del Crystal Palace. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la partita in tempo reale.Ham-in tv,Gli appassionati potranno seguireHam-intv esclusiva su Sky Sport Uno (201 della piattaforma satellitare), oltre che ingrazie a Sky Go e a Now. Sportface.