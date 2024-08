Traffico Roma del 31-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto resta critica la situazione sulla diramazioneNord a causa di un incendio che sta interessando un’area adiacente la sede stradale tra Settebagni e il raccordo anulare questo tratto di autostrada è chiuso nelle due direzioni di marcia in direzionetra Castelnuovo di Porto e Settebagni si registrano Al momento circa 2 km di coda e per chi Viaggia versoc’è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni per chi viaggia verso Firenze può percorrere la Salaria in direzione Monterotondo e rientrare in autostrada dallo svincolo di Settebagni evitabili In ogni caso le ripercussioni sulla Salaria dove ci sono incolonnamenti nelle due direzioni al momento non è ancora possibile prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità sullaTeramo code barriera diEst in direzione della capitale infine all’Olimpico questa sera ...