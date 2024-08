Si sono rivisti dopo un anno William e Harry dinsieme per un triste motivo Poi il retroscena choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Non si vedevano da più di unma ora che sirincontrati, tra l’altro per unacircostanza, il principesubito fatto riaccendere i riflettori sul loro rapporto. L’ultima volta che l’erede al trono e il fratello minorestati insieme era maggio 2023, in occasione dell’incoronazione del padre Carlo che,la morte della regina Elisabetta II. Dunque un evento istituzionale ma anche familiare, anche se i due si evitarono accuratamente. E oggi, più di un, la situazione non sembra essere cambiata. Siinfattial funerale di uno zio, il marito della sorella maggiore della madre Diana Spencer. La stampa britannica lo aspettava proprio per vedere come si sarebbero comportati.