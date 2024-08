Pentathlon moderno Il pesarese Ucci convocato per il raduno nazionale La sua società | Per noi è un orgoglio e un esempio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) IlRiccardo, dell’Asd Futura Pm, e il suo allenatore Joy Bugatelli sono stati convocati per il prestigiosodi coinvolgimento di, in corso fino a domenica., giovanissimo atleta di talento e grande determinazione, ha ottenuto il risultato necessario per la convocazione al collegiale proprio nella città natale, a Pesaro, con un ottimo piazzamento al Campionato italiano. Accanto a lui, il tecnico Bugatelli, figura di spicco nel panorama sportivo, che coordina e dirige l’alto livello della, mentre il coordinamento dell’attività giovanile è affidato a Francesco Bruscolini insieme a tutto lo staff tecnico. Bugatelli, la maestra di scherma Evelina Langella e il tecnico Giovanni Miccoli hanno svolto un ruolo fondamentale nel percorso di crescita e successo di