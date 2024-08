Napoli-Parma amarcord

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 31 agosto 2024)del 24 aprile 1994 la ricordo abbastanza bene: per le coreografie della curva B, per l’ultimo gol con la casacca partenopea di Ciro Ferrara e per la grande accoglienza ricevuta dagli ex Gianfranco Zola e Massimo Crippa. E allora era destino che il futuro ‘Magic Box’ e l’ex centrocampista dovessero scrivere l’explicit con la casacca del ‘Ciuccio’ a Fuorigrotta proprio contro gli emiliani di Nevio Scala, il 6 giugno dell’anno precedente. Nel bel ‘’ di Marcello Lippi c’erano gli ex delEnzo Gambaro e Giovanni Bia. La stagione antecedente il Mondiale americano fu la seconda e ultima con i gialloblù di Salvatore Matrecano, figlio di ‘Città nuova’, poi un campionato e mezzo a Soccavo. Un parmigiano ae ‘Gedeone’era la città di Mario Zurlini, il quale arrivò sotto il Vesuvio nel 1964 per restarvi nove stagioni.