La peste suina avanza in Lombardia dove c’è il 40% della produzione nazionale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 31 agosto 2024) Latorna a fare paura nel Nord Italia:ine in Piemonte e minaccia gli allevamenti di maiali. A innescare l’epidemia sarebbero stati la sottovalutazione delle misure di biosicurezza e gravi ritardi nel segnalare i primi casi. Secondo la ricostruzione di Mario Chiari, direttore generale welfareRegionee sub commissario Psa, “la falla è apparsa nell’allevamento di Vernate, ufficialmente quarto focolaio. Ma probabilmente il primo a essere realmente contagiato”. Poi il virus si è diffuso tra gli allevamenti nelle province di Milano, Pavia e Lodi. Come riporta Il Giorno l’innesco sarebbe stato la presenza del virusnei cinghiali all’interno di una zona vicina agli allevamenti dei primi focolai.