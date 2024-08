Inter-Atalanta 4-0 | nessun rigore Dea anzi manca un giallo | moviola – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)è terminata 4-0 a favore dei nerazzurri di Milano. A dirigere la partita il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Prestazione positiva. La. PRESTAZIONE POSITIVA –ha visto il trionfo dei campioni d’Italia per 4-0. Una superiorità schiacciante dimostrata sin dall’inizio. Due gol per tempo e la squadra di Simone Inzaghi sale a quota sette punti in classifica, lasciando la Dea ferma a tre. A dirigere la partita, che si è giocata ieri sera a San Siro, il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Prestazione positiva. Marchetti ha diretto bene la partita, risultando attento e concentrato anche nelle varie situazioni di gara. Regolari tutti e quattro i gol della formazione di casa. Serata piuttosto tranquilla anche per il Var Doveri.