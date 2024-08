Incidenti sul lavoro in Lombardia il rischio cresce di notte | Non solo infortuni ma anche pericoli per la salute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano, 31 agosto 2024 – Per qualcuno è una scelta, che comporta maggiore retribuzione e possibilità di occuparsi di giorno della famiglia. Per altri è un obbligo, legato al tipo di attività svolta, come nel caso della sanità. Lavorare di, tuttavia, espone a una serie di rischi di sicurezza, più che di giorno. Alnotturno, l’Inail ha dedicato un approfondimento, prendendo in considerazione i dati delle denunce 2018-2022. In generale, rispetto alla totalità didenunciati, quelli avvenuti nella fascia notturna sono una percentuale bassa, meno del 3%. Tuttavia, è chiaro che cambianoi numeri dei lavoratori, che per la maggior parte dei casi svolgein orario diurno.