Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere il Mago Oscuro di Ciarán Hinds potrebbe essere SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024) Il: Glidel, il “” diI primi tre episodi della seconda stagione de Il: Glidel(qui la recensione) sono ora in streaming su Prime Video, e l’ep 2, “Where the Stars are Strange”, introduce un misterioso personaggio cherivelarsi l’antagonista secondario della trilogia di J.R.R. Tolkien. Sappiamo che la maggior parte di voi saprà bene a chi ci stiamo riferendo, ma per sicurezza seguiranno. Dopo aver incontrato Durin, Disa e gli altri Nani di Khazad-dûm, scopriamo chi ha inviato i predoni mascherati che hanno seguito Nori, Poppy e lo Straniero nei deserti del Rhûn occidentale: Un potente stregone conosciuto solo come il “” (interpretato da, attore di Game of Thrones).