Il numero unico della guardia medica in Toscana | ecco chi chiamare per cure non urgenti

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze, 31 agosto 2024 – Via al, o meglio del nuovo servizio che di fatto andrà in qualche modo a sostituirla: il116117. Un po’ come i servizi di emergenza, quando dovremoun medico pernon(nei momenti in cui il medico di famiglia non sia disponibile) basterà comporre il, che sarà a disposizione anche e soprattutto di turisti e stranieri. Il 16 settembre saranno il territoriocittà metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia a tenere l’116117 a battesimo e il 6 settembre partirà la campagna di comunicazione che accompagnerà questo importante passaggio. Dal 21 ottobre ilentrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena per poi essere attivo dal 18 novembre pure nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.