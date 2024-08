Il Manchester United ingaggia il centrocampista ‘determinato’ del PSG per 423 milioni di sterline

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Manuel Ugarte ha dichiarato di essere "molto determinato a riuscire" dopo che ilha completato il suo tanto atteso trasferimento dal Paris St-Germain alper una cifra iniziale di 42,3di. Lopotrebbe pagare 8,5diin extra per il 23enne, che ha firmato un contratto quinquennale con una clausola di rivendita del 10% per il PSG come parte dell'accordo. "È una sensazione incredibile entrare a far parte di un club di questa portata, ammirato in tutto il mondo", ha affermato il nazionale uruguaiano. "Il progetto di cui la dirigenza calcistica ha discusso con me è estremamente entusiasmante; ilè un club ambizioso e io sono un giocatore ambizioso".