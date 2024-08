I fischi e poi negli anni l' acquisizione di film cult

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 31 agosto 2024) Vien da pensare, almeno cinque o sei volte. Invece Nicole Kidman al Festival di Venezia ci è andata solo tre volte. Ieri per Babygirl, nel 1999 per Eyes wide shut con l’ex marito Tom Cruise, e 20fa giusti con Birth (in Italia Birth – Io sono Sean). Nel 2004, a 37, Kidman – ancora non troppo deturbata da botulino e simili – aveva già fama di attrice che fa scelte antisistema. Ma grazie all’Oscar per The Hours (vinto dueprima) e al successo di The Others, Hollywood le offre Ritorno a Cold Mountain, La donna perfetta e più in là Vita da strega. A parte il primo, gli altri due non andarono benissimo, e l’epoca dei big budget movies finì all’improvviso.