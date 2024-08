Fondi pensione e Tfr | i numeri della previdenza complementare in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Nei giorni in cui si è aperto di nuovo il capitolo sullacon la propostaLega di inserire nella manovra la previsione di una quota obbligatoria del 25 per cento da destinare ai, vale la pena fare un punto sullo stato di salute del secondo pilastrona. Nel 2023 le forme complementari hanno totalizzato 9,6 milioni di iscritti, il 3,7 per cento in più rispetto all’anno precedente, ma gli iscritti ainegoziali sono 3,9 milioni. Le adesioni sono cresciute anche nel settore del pubblico impiego attraverso il meccanismo del silenzio-assenso introdotto per i lavoratori di nuova assunzione dal 2019. Necessario evidenziare come il 47,8 per cento degli iscritti ha un’età compresa tra 35 e 54 anni e il 32,9 per cento ha almeno 55 anni.