Fine agosto di traffico intenso e afa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 12.25 Ultimosettimana di,segnato dai rientri dalle vacanze. Viabilità Italia segnalada bollino rosso sulle strade, in particolare per l' intera giornata di domani. Spostamenti verso i grandi centri urbani, in tutta Italia, dalle località di villeggiatura e dai confini di Stato. Ed è ancora unsettimana di caldo, con la permanenza dell'anticiclone africano e temperature fino a 39° in Sardegna, da 35 a 37° al Centro,fino a 34° a Milano,36-38°in Pianura Padana.