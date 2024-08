Dal caldo afoso alle maxi grandinate | pazzo meteo in Lombardia Le previsioni | rischio nubifragi con grandine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano – Il fine settimana? Insarà (ancora) nel segno delrovente. A Milano oggi e domani si toccheranno i 34° e nelle zone della Pianura Padana l’afa sarà opprimente. Insomma, le estati “di una volta”, durante le quali ilveniva spazzato via dai temporali di Ferragosto, sono un lontano ricordo. Il clima in Italia è cambiato e lanon fa eccezione. L'anticiclone africano persisterà almeno fino al 7-8 settembre, ma attenzione: tutto il calore e l'umidità, di questi giorni e dei prossimi, favorirà la formazione ditra lunedì e martedì al Nord. Cosa vuol dire? Al momento, i modelliindicano la possibile formazione di forti temporali in particolare al Nord-Ovest, anche in pianura: un temporaneo calo della pressione potrebbe innescare forti correnti verticali capaci di generare grossi chicchi dispecie martedì 3.