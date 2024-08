Classifica Radio 23-29 agosto | Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G raggiunge la vetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Nelladella w 35 (settimana 23-29) fornita da Earone, troviamo un nuovo podio e l’ennesimo cambio alla numero uno. Rientra nella top ten, Mezzo Rotto di Alessandra Amoroso feat. Big Mama che recupera tre posizioni fermandosi alla #10. La collab tra le due artiste è nata a seguito della loro esibizione all’evento Una Nessuna Centomila In Arena. Scendono dalla #4 alla #9 i Coldplay, con feelslikeimafallinginlove: la band ha eseguito il pezzo per la prima volta a Budapest lo scorso giugno durante una delle date ungheresi del Music Of The Spheres Tour. In salita Malavita dei Coma Cose che dalla #10, arriva alla #8: il brano pubblicato nel mese di aprile, è stato certificato disco di platino (100mila copie vendute).