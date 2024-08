Catanzaro-Carrarese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in grande difficoltà che hanno bisogno di punti per risalire.si giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento complicato per i calabresi, a secco di vittorie da sei turni consecutivi e con soli due punti all’attivo. la squadra di Caserta ha iniziato questa stagione come peggio non poteva con due pareggi contro Sassuolo e Juve Stabia e la sconfitta contro il Cesena. Allarme rosso, dunque. I toscani hanno un punto in più rispetto ai loro prossimi avversari, in virtù dell’unica vittoria contro il SudTirol, prima della quale erano arrivate due sconfitte. La squadra di Calabrò fa ancora fatica, ma c’è tutto il tempo per rimediare.