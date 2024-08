Calcio Serie D Vigor Senigallia-Ancona è il momento

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 31 agosto 2024) Domenica 1° settembre al Bianchelli alle ore 18.30 si fa sul serio: non campionato bensì “solo” Coppa Italia ma resta un derby sentito, con grande pubblico ed esodo dal capoluogo, 31 Agosto 2024 – 24 ore al big match di Coppa Italia traed. Si gioca per il primo turno domenica 1° settembre al Bianchelli, alle ore 18.30. Per laè l’esordio assoluto ufficiale, per l’, che aveva superato il preliminare vincendo 3-1 a Recanati, il secondo impegno stagionale. La squadra di Gadda dovrebbe ricalcare in gran parte, o completamente, quella che ha vinto a Recanati e sarà spinta da tanti tifosi: 700 i biglietti in prevendita per i dorici (botteghini ospiti chiusi nel giorno del match, a differenza di quelli locali) e i supporters biancorossi se non esauriranno il loro settore, saranno pochi meno.