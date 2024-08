Base Jumper muore durante un volo | dramma in Val d’Aosta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Un tragico incidente si è verificato nei giorni scorsi in Valle, quando un giovane sportivo ha perso la vita in circostanzetiche. L’allarme è stato dato dopo che il ragazzo non è riuscito a raggiungere il luogo di atterraggio previsto, suscitando immediata preoccupazione tra i suoi familiari e amici. Le operazioni di soccorso sono iniziate tempestivamente, coinvolgendo un team misto composto da diverse unità specializzate: il Soccorso Alpino Valdostano (Sav), il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Entrèves e i Vigili del Fuoco. Nonostante i numerosi tentativi di localizzare il giovane, la ricerca si è rivelata estremamente complessa. Solo dopo ripetuti sorvoli in elicottero, nella serata di venerdì, le squadre di soccorso sono riuscite a individuare il corpo senza vita del ragazzo.