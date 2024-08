Atalanta il bomber Ademola Lookman torna in campo contro la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Bergamo, 31 agosto 2024 – L’punta a ritrovare il, l’eroe di Dublino, l’uomo da trenta gol nell’ultimo biennio, dopo questa sosta per le nazionali. Il non ancora 27enne attaccante anglo nigeriano e’ stato il grande assente in questo difficile inizio di campionato della Dea. Fuori rosa per sua scelta, per auto sospensione, dal 18 agosto, dopo che il suo agente aveva ricevuto una prima provvisoria proposta faraonica dal Paris St Germain: si favoleggiava di un’offerta dei parigini da 50 milioni per i nerazzurri e di un quinquennale da 25 milioni complessivi di ingaggio per il giocatore londinese. Offerta mai pervenuta a Bergamo, una bolla di sapone asciugata dal caldo di agosto.