Ancora disco rosso per la Casertana con la Juventus Next Gen i bianconeri vincono in rimonta al Pinto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 31 agosto 2024) Caserta. Niente da fare per la: lo spetto delleGen tarpa le ali ai Falchetti.blù schierati dal tecnico Iori con Zanellati, Heinz, Bacchetti, Galletta, Deli, Iuliano, Proia, Bianchi, Paglino, Falasca, Gatti. Primo tempo carico di emozioni: è laa passare in vantaggio al 15’ con Paglino che servito da Deli, batte Daffara. Al 18’ laraddoppia grazie ad un calcio di rigore per atterramento in area ai danni di Deli. È Galletta a siglare il raddoppio. Ma la Juve NG non demorde con Da Graga al 21’ che accorcia le distanze. Corre il 42’ allorquando l’arbitro Di Reda assegna un calcio di rigore ai piemontesi per atterramento in area di Anghelè. È lo stesso numero dieci a siglare il pari che comunque va stretto ai padroni di casa in virtù di una serie di azioni finite fuori per un amen.