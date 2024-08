A Trieste c' è un Museo della bora quella chiara e scura di Umberto Saba

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) Ac’è un- Magazzino dei venti. Non l’ho visitato, ne leggo in rete. Ha vent’anni, è sorto e dura per iniziativa di Rino Lombardi, è fatto di una sola stanza in città, in via Belpoggio, e di una filiale a Opicina, sul Carso appena sopra la città. Lombardi, “copywriter di mestiere”, cominciò nel 1999 mettendo in scatola qualche refolo dicertificato dall’etichetta. Poi cominciò ad accumulare libri, gemellaggi di luoghi ventosi, confezioni di venti dei quattro angoli del mondo, feste di girandole, e visitatori, specialmente bambini. Me ne sono incuriosito perché i miei amici competenti mi spiegano che la forzasi va notevolmente riducendo, per effetto del generale cambiamento del clima, e con effetti rilevanti sulla condizione dell’Adriatico e dell’intero Mediterraneo, che è un mare chiuso particolarmente sensibile alle variazioni.