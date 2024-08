13enne muore per shock anafilattico dopo aver bevuto una cioccolata calda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) “Resto sveglia la notte a chiedermi se avrei potuto evitare la sua morte“. Con queste parole strazianti, Abimbola Duyile, madre della tredicenne britannica Hannah, racconta il dramma che ha vissuto l’8 febbraio dello scorso anno, quando sua figlia è morta perpoche oreunain un bar nella zona est di Londra.Leggi anche: Italia, sparatoria nella notte. Colpito in testa un carabiniere L’inchiesta sulla tragica morte della giovane si è conclusa di recente, stabilendo che la causa del decesso è stata la “mancata osservanza delle procedure in atto per le allergie” e una “mancanza di comunicazione” tra il personale della caffetteria e la madre di Hannah.