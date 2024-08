Venezia 81 secondo red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’edizione numero 81Internazionale d’artetografica diha aperto i battenti mercoledì 28 agosto. L’evento, tanto atteso dal jet set di tutto il mondo, si sta svolgendo come di consueto al Lido fino a sabato 7 settembre 2024. Madrinakermesse è la moe attrice italiana Sveva Alviti. A presiedere la giuria internazionale del concorso è l’attrice francese Isabelle Huppert. Nel corsoseconda giornatadeldiè stato proiettato in anteprima l’attesissimo Maria il film diretto da Pablo Larraín su Maria Callas con Angelina Jolie nei panni del soprano celebre in tutto il mondo. Nel cast anche i “nostri” Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino. Ilgiorno di81 è stato a dir poco all’insegnadonne.