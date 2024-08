Serie A – Allo Stadium Juventus per la fuga Roma per il riscatto Lazio-Milan Taty sfida Leão | i bomber a segno a 300 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) -, 30 agosto 2024 – La terza giornata diA manda in scena due grandi classiche del campionato come, i bianconeri vanno a caccia del terzo successo in fila dall'inizio dell'anno e cercano laalla prima pausa stagionale. I capitolini, dal canto loro, hanno bisogno di una sterzata dopo la tremenda partenza che li ha visti racimolare appena un punto di due gare tra Cagliari ed Empoli. Normale quindi che gli espertivedano lafavoritissima a 1,72 contro il 4,75 dellamentre il pareggio è offerto a 3,60. Ci si attende, come spesso accade tra le due storiche rivali degli Anni 80, una gara tiratissima e con pochi gol tanto che l'Under, a 1,72, si fa preferire all'Over, dato a 2,00. Da quattro gare, non si realizzano più di due gol complessivi.