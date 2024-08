Scomparsi nel Salento Bimbo di 5 anni portato via dalla madre naturale ritrovati nel piacentino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo quelli delle settimane e dei mesi scorsi, ancora un caso di soggettinel. Il 22 agosto, una donna di origini africane, ha sottratto il proprio figlio di cinquecomunità affidataria di Galatina durante il solito colloquio settimanale che era concesso alla mamma con il proprio figlio. Così, la donna era riuscita ad eludere il controllo dell’assistente sociale e a fuggire con la sua auto, con il bambino al suo fianco.nelindagata per sottrazione di minori Le forze dell’ordine, allertate dai responsabili della struttura, hanno avviato immediate le ricerche, concentrandosi nelle aree circostanti la zona da cui il bambino è la donna eranonel. Le ricerche quindi si sono concentrati nei comuni limitrofi come Scola, Alezio e Gallipoli.