Romano Piaggesi sull’Italvolley | Julio Velasco un genio A Jesi…

(Di venerdì 30 agosto 2024)fuoriclasse indiscusso anche alle Olimpiadi Parigi 2024. Una medaglia d’oro, alla guida dell’Italvolley, assolutamente meritata. “Non sono rimasto troppo meravigliato dalla medaglia d’oro conquistata a Parigi 2024“, sincero come sempre il grande. “Conoscendosapevo che avrebbe fatto un lavoro eccezionale”. Parola dello jesino, ex allenatore Nazionale Sordi e Sitting Volley nonché ex collaboratore di(indimenticabile l’annata 1984-85, in serie A2).è ancora oggi grande amico dianche al di fuori del rettangolo di gioco. Il coach 100% Made in Jesi non ha bisogno di troppe presentazioni, avendo allenato a tutti i livelli, sia come prima squadra che come settore giovanile. Il tutto facendo registrare importanti esperienze in qualità di allenatore in Serie A2 Maschile e B Femminile.